Superguidatv.it - Eleonora Daniele presenta il suo libro: “Tema della salute mentale a Sanremo? Ogni palco e luogo in cui parlarne è sacro” | Video

Si è tenuta a Lo Spazio Sette di Roma lazione del nuovodi, intitolato “Ma siamo tutti matti?”. Un’opera intensa e toccante, in cui la conduttrice e giornalista raccoglie le testimonianze di famiglie e vittime coinvolte nelle difficoltà quotidiane legate alla disabilità e alla malattia. Unparticolarmente caro alla conduttrice di “Storie Italiane” , da sempre impegnata su questo fronte anche per la sua esperienza personale con la morte dell’amato fratello Luigi, affetto da una grave forma di autismo. Proprio durante l’evento, intervallato da testimonianze con la presenza di tanti amici come Maria Grazia Cucinotta, Neri Marcorè e Simone Cristicchi lasi è commossa ricevendo una rosa rossa in ricordo del fratello.Intervista adha espresso con chiarezza e forza il suo pensiero su uno dei temi centrali del: la necessità di rivoluzionare il sisdi assistenza per le famiglie e per le persone con disabilità