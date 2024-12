Nerdpool.it - È successo un guaio – Ritorno al lato più oscuro degli anni ’90?

Ci sono autori che sono un pezzo di cuore. Non lo dice chi scrive perché omonimo del buon Palloni, ma perché ne ha letto praticamente tutte le opere portate in Italia da Saldapress. Da Isole (mia preferita) a la fantastica Emma Wrong, passando per L’ignobile Sherman, La Lupa, Burn Baby Burn fino a Desolation Club. Insomma se non sono un fan io, difficile dirlo chi possa esserlo. Quindi appresa l’uscita di Èun, al Bologna Nerd 2024, ovviamente pubblicato da Saldapress con Lorenzo Palloni come autore completo ero in brodo di giuggiole. Con Lorenzo si era parin grandi linee della trama e ero sinceramente curioso. Putroppo, forse complici le grandi aspettative l’opera non ci ha completamente convinto, non tanto nelle tematiche ineccepibili ma nella narrazione, che a dispetto di una doppia lettura resta a tratti confusa nel suo svolgimento e difficile da seguire.