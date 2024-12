Ilprimatonazionale.it - Corso di “Queer studies” all’Università di Torino, ma qualcuno non ci sta

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 11 dic – Aveva fatto discutere la scelta dell’Università didi inaugurare, a partire dal 17 febbraio 2025, undedicato ai “”. Una sorta di riverniciatura in chiave accademica dei soliti temi della retorica arcobaleno, con rimandi alla cosiddetta “teoria gender”, l’orientamento sessuale e di genere, il femminismo, l’“intersezionalità” delle diverse forme di discriminazione e chi più ne ha più ne metta. Contro questa decisione i militanti del Blocco Studentescohanno affisso, nella serata di ieri, uno striscione nei pressi del Campus Luigi Einaudi con su scritto: “Fck gender ideology”.“Fck gender ideology”: lo striscione del Blocco Studentesco contro l’Università diInsomma, la scuola diventa il solito teatrino per la propaganda della sinistra progressista, che peraltro cerca di nascondere sé stessa con il sempiterno “l’ideologia gender non esiste”, manon ci sta.