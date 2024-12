Lanazione.it - Bonus “Case dell’acqua buona”, pubblicato il bando: via alle domande

Pisa, 11 dicembre 2024 – Il Comune di Pisa hailper accedere alla consegna delle tessere prepagate, rivoltefasce sociali più deboli, per poter fruire gratuitamente dei due fontanelli “” che erogano acqua potabile, installati nei quartieri di San Giusto e Riglione. Sulla misura l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 16mila euro. Le due, inaugurate dal Comune nel 2022 in piazza Giusti e in piazza D’Antona, erogano acqua dell’acquedotto comunale, mettendo a disposizione impianti di filtrazione e trattamenti opzionali di refrigerazione e di addizionamento di gas per fornire acqua gassata e refrigerata. “Il– spiega l’assessore al sociale Giovanna Bonanno - si inserisce all’interno delle misure di supportofasce sociali più fragili della popolazione, individuate con reddito familiare ISEE inferiore a 16.