Inter-news.it - Biasin: «Inter, c’è amarezza! Qualificazione? Ecco quanto serve»

ha commentato la sconfitta dell’contro il Bayer Leverkusen per 1-0. Il giornalista poi si esprime anche sulle possibilità diagli ottavi.– Su Tmw, Fabriziocommenta il KO dell’contro il Bayer Leverkusen di ieri sera: «Primo gol subito e prima sconfitta dell’in Champions League. Vince il Bayer Leverkusen con merito (0 tiri in porta dei nerazzurri) e tedeschi davvero bravi a togliere ossigeno per tutti i 90’. Le possibilità didiretta agli ottavi restano alte (servono 4 punti nelle ultime 2 partite), resta l’per una partita dove l’per una volta ha solamente subito».e Atalanta in campo e sconfitte: l’analisi diFUORI CATEGORIA –, al contempo, analizza la grande partita della Dea contro il Real Madrid: «Perde anche l’Atalanta che, però, gioca una partita all’altezza del Real Madrid, una squadra gigante a prescindere dal momento.