Bando "Spese di primissima necessità" post alluvione: 182 richieste per 709mila euro

Bergamo. Ildi”, promosso dal Comune di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca per ristorare cittadini e imprese dai danni immediati subiti dall’del 9 settembre 2024, si è concluso il 6 dicembre con i seguenti esiti: 182per una richiesta totale di 709 mila. Nel dettaglio, hanno presentato domanda di rimborso: 112 condomini, 48 privati, 21 imprese.E’ in corso l’istruttoria per verificare i presupi di ammissibilità delle domande di contributo, a cui seguirà la validazione dellecon la liquidazione del contributo. Si stima di iniziare a liquidare i primi contributi entro l’inizio di febbraio 2025.Il ristoro dei danni è sostenuto dalle donazioni raccolte sul “Fondo di solidarietà per l’del 9 settembre 2024”, aperto dal Comune di Bergamo presso Fondazione della Comunità Bergamasca che, alla data di oggi, ammonta a 914 mila