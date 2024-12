.com - Arabia Saudita, stadi da favola e diritti umani: tutto sui Mondiali 2034

(Adnkronos) – La Coppa del Mondo torna in Medio Oriente. La Fifa ha, infatti, ufficializzato la decisione di assegnare all’di calcio del, mentre quelli del 2030 saranno ospitati da Spagna, Portogallo e Marocco. Il massimo organismo calcistico mondiale ha invocato il principio a far ruotare il torneo tra i vari continenti e quindi, per il, ha accolto soltanto candidature dall’Asia e dall’Oceania. I potenziali candidati, però, hanno avuto soltanto un mese per sviluppare la propria proposta e proprio i tempi brevi sono stati alla base della rinuncia di Australia e Indonesia. L’è rimasta quindi l’unica candidata e ha potuto finalmente festeggiare un traguardo che rincorreva da molto tempo. L’assegnazione non ha quindi sorpreso, considerati anche gli ottimi rapporti tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e i Paesi del Golfo, che hanno potuto già ospitare un Mondiale nel 2022 in Qatar, ma ha fatto sorgere diversi interrogativi e numerose sono le questioni da risolvere.