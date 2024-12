Gamberorosso.it - Un weekend economico ad Amsterdam: cosa e dove mangiare senza spendere una fortuna

Unade, dopo aver stilato la (lunga) lista delle cose da vedere e fare, sorge spontanea la domanda:decentemente in cittàvendere un rene? Piccolo spoiler prima di scoprire gli indirizzi suggeriti: nella capitale olandese si puòbene, ancheuna. Basta seguire le dritte giuste, perdersi tra canali e stradine secondarie e osservaresi siedono glimers. EccoadI forni-pasticcerieBakkerij WolfPiù che un forno sembra una galleria d'arte contemporanea: grandi vetrate, colori neutri e bancone in legno. I dolcetti e il pane sono delle piccole opere d'arte. Baguette croccanti, pain au chocolat, brioche al burro, tartine alla frutta e tanto altro ancora da prendere e consumare mentre si gironzola per la città.