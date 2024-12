Iodonna.it - Un medico endocrinologo (knitter) ci spiega i tanti motivi per cui è un'ottima idea darsi al lavoro a maglia o all'uncinetto

Cosa unisce Meryl Streep, Kristen Stewart, Russell Crowe e Ryan Gosling? La passione per il. O meglio, per quel momento della giornata in cui puoi finalmente fare decompressione, impegnandoti in un po’ di sano knitting. Le star insomma, lo sanno bene: i vantaggi di questo hobby manuale sono molteplici.contro lo stress: benefici e consigli X A partire dal fatto che – a volte anche con poco impegno – si possono realizzare regali bellissimi e unici fatti ad hoc per chi li riceve.