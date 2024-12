Thesocialpost.it - Trovata morta in casa a 21 anni dal marito: i dubbi sul suicidio e la pista della prostituzione

«Ci sentiamo stasera, mamma». Queste sono state le ultime parole pronunciate da Sonila Cani durante una videochiamata con i suoi genitori, che si trovavano lontani. Poco dopo, a soli 21, Sonila è, mentre il suo bambino era acon lei. Sono trascorsi quasi quattroda quel tragico evento, e il caso di questa giovane madre di origine albanese, arrivata in Italia in cerca di un futuro migliore per sé e la sua famiglia, rimane irrisolto.Leggi anche: Siria, le fosche previsioni dell’esperto di Medio Oriente: “Ci sarà un effetto domino”Secondo quanto riportato da La Stampa, le indagini condotte dalla pm Valentina Sellaroli hanno rivelato un vasto sistema di sfruttamentolegato alla criminalità albanese a Torino. Sedici persone sono state iscritte nel registro degli indagati, e per cinque di loro sono state adottate misure di custodia cautelare.