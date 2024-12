Stellantis altro che rivoluzione con Elkann | investe 41 miliardi di euro per la gigafactory in Spagna Mentre Termoli può ancora aspettare

Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, altro che “rivoluzione con Elkann”: investe 4,1 miliardi di euro per la gigafactory in Spagna. Mentre Termoli può ancora aspettare

andava fermata assolutamente, anche a costo di perdere 400 milioni dipubblici, in attesa di una tecnologia migliore. In, invece, si va avanti spediti. Alla faccia del nuovo corso “italiano” strombazzato dal giorno dell’addio di Carlos Tavares,muoveve la prima pedina. Il gruppo franco-italiano ha raggiunto un accordo con la cinese Catl per investire fino a 4,1diin una joint venture con l’obiettivo di costruire un impiantopeo di batterie al litio ferro fosfato su larga scala a Saragozza.Un progetto che, sostiene, non è in contrasto con quello fermato anell’ambito del consorzio Acc con Mercedes-Benz e Total. Anzi, “lo integra” perché le batterie prodotte insaranno per auto di piccola dimensionenel futuro impianto molisano saranno per vetture grandi.