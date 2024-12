Liberoquotidiano.it - Siria: Minniti, 'Erdogan protagonista, Meloni? Rischioso mediare tra Usa e Ue'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "La caduta di Assad in? Ha due protagonisti:e Putin.incontra Trump? Bene, ma all'Italia non conviene fare da mediatore tra Ue e Usa. La nuova amministrazione americana? Per l'Europa non è una minaccia, ma una sfida". Lo dice Marcoal 'Foglio'. "L'incontro tra Trump eè positivo, il presidente eletto ha speso belle parole per la nostra premier, ma sconsiglierei un ruolo di mediazione tra l'Ue e Trump. Sarebbe una posizione delicata da gestire e ad alto rischio di logoramento politico. Il ruolo storico e strategico del nostro Paese è quello di far da cerniera tra il nord Atlantico, l'Europa e il Mediterraneo allargato", spiega l'ex ministro dell'Interno oggi presidente della Fondazione MedOr.