Tuttivip.it - “Sapete chi prende il mio posto?”. Uomini e Donne, Tina Cipollari spiazza gli italiani così

Tra gli ospiti di Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda martedì 10 dicembre 2024 su Rai Due, c’è anche. L’opinionista di, nota per il suo stile ironico ed esuberante, continua a essere una delle figure più riconoscibili del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.Durante l’intervista con Francesca Fagnani,ha voluto precisare che non si considera “trash”, come spesso viene definita. “Non sono trash, sono popolana e popolare perché appartengo al popolo”, ha affermato. Ha aggiunto che molte persone la amano e, con la sua consueta ironia, ha dichiarato: “Chi non mi ama, conduce una vita triste”. Parlando del suo ruolo di opinionista, che ricopre in televisione da oltre vent’anni, ha rivelato: “È un mestiere che ho inventato io.