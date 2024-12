Lanazione.it - Politiche giovanili: eletti i due vicepresidenti della Consulta dei Giovani

Pisa, 10 dicembre 2024 – Ladeidi Pisa, dopo la prima seduta tenuta a Palazzo Gambacorti in cui è stata eletta la presidente Anna Vallini, si è riunita la seconda volta lo scorso giovedì 5 dicembre per eleggere i. Sono statiMaria Valentina Sarli e Federico Volpe. “Sono molto soddisfatta – dichiara l’assessore alleFrida Scarpa - del lavoro avviato dai ragazzinelle prime sedute. Adesso tutto è pronto per procedere in totale autonomia. Come amministrazione comunale auguriamo buon lavoro all’ufficio di presidenza e a tutta la”. Ladeiè l’organismo permanente istituito dal Comune di Pisa con compiti consultivi, propositivi, conoscitivi, riguardo la condizione e promozione dellegenerazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo comunale.