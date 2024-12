Ilrestodelcarlino.it - Panettone: rincari delle materie prime non fermano la qualità artigianale

Uova +15%, mandorle +34%, uva passa +36%, burro +51%, cacao +93%. Stilare la lista degli ingredienti essenziali per preparare il dolce simbolo del Natale, il, può essere poco piacevole se si guarda alle quotazionisui mercati internazionali: le cifre elencate si riferiscono, infatti, alle percentuali di rialzo rispetto a un anno fa. Non solo: al costo degli ingredienti occorre aggiungere quello dell’energia elettrica necessaria per la cottura, che dev’essere, insegnano i maestri del lievitato, lenta e accurata. Ecco perché, a poco più di due settimane dalla ricorrenza, le associazioni dei consumatori hanno già lanciato l’allarme per il ‘caro’, che quest’anno si aggirerebbe intorno al 4 – 6% sul prezzo medio al chilo, sia per i panettoni artigianali che industriali (fonte: ‘Osservatorio’ della società Moira Solutions).