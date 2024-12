Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO DI BAYER-INTER 1-0: Thuram inconcludente, Dimarco dorme. Palacios domina

Leggi su Calciomercato.it

Top e flop della sfida di Champions League andata in scena alla BayArena di Leverkusen e vinta dai tedeschi allo scaderetra i flopKovar 6TOP Tapsoba 7 – Sensazione di insuperabilità. Anche nei fatti non si scompone. Granitico.Tah 6,5Hincapie 6,5Mukiele 7TOP7 – Stasera il giocatore più importante del, in entrambe le fasi.Xhaka 6Grimaldo 6 / Dal 94? Andrich s.v.FLOP Frimpong 5,5 – Poteva incidere di più, soprattutto fino all’uscita di Carlos Augusto. Si accontenta.Tella 6,5TOP Wirtz 7 – Tra quelli a crederci fino alla fine. Esce allo scadere mettendo dentro tutta la sua qualità. Da un suo traversone nasce il gol di Mukiele. / Dal 94? Andrich s.v.All.Xabi Alonso 7TOP Sommer 7 – Un paio diventi, in particolare quello su Tapsoba nei primi minuti evitano all’una partita in salita.