Bergamonews.it - Paga la droga con soldi falsi, il pusher lo accoltella: arrestato per tentato omicidio

Villa d’Almè. Hato lo spacciatore con, ma quando lui se ne è accorto non ha reagito in modo pacato. Tutt’altro. Ha rimediato un grosso coltello e si è messo alla ricerca dell’uomo che lo aveva truffato, fino a quando non lo ha trovato.È statoil presunto autore dell’mento che lo scorso 1 dicembre è quasi costato la vita a un 35enne tunisino a Villa d’Almè. “Salvato da morte certa”, sostengono i carabinieri, che nei giorni scorsi hanno fermato un giovane marocchino irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato dipluriaggravato.Le indagini sono state condotte dalla Compagnia di Zogno attraverso un approfondito esame dei sistemi di videosorveglianza e un’accurata raccolta di informazioni. Informazioni che hanno consentito di risalire all’auto usata dall’indagato per arrivare sulla scena del crimine e poi fuggire.