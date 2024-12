Oasport.it - Nuoto, subito Razzetti, Mora e le 4×100 stile libero azzurro a caccia di gloria! C’è Quadarella nei 400 sl

Prima giornata già ricca, se non ricchissima di spunti per la Nazionale azzurra ai Mondiali in vasca corta di Budapest. Le staffettemaschile e anche femminile danno l’assalto alle prime medaglie e ci proverà anche Alberto, Simonae, perchè no, anche Luca De Tullio a centrare un risultato di prestigio per rendere già interessante il medaglieredopo la prima giornata di gare che inizia questa mattina con le batterie alle 9.00 e si conclude con la sessione pomeridiana in programma dalle 17.30. Si parte al mattino con le batterie dei 400che vedono al via Simona, pronta a scaldare i motori (a meno di forfait sempre dietro l’angolo in questa specialità), in vista delle gare che più le si addicono, 800 e 1500. Le favorite sono la canadese Summer McIntosh e l’australiana Lani Pallister ma attenzione anche alla tedesca Isabel Gose che potrebbe ingaggiare il “solito” duello con la nuotatrice romana che gareggerà per la prima molta sotto la guida del nuovo tecnico Gianluca Belfiore.