Nuoto, azzurre in finale con il miglior tempo ai Mondiali nella 4×100 sl. Curtis: "Siamo gasate"

Sofia Morini, Sara, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci (seguendo l’ordine delle frazioni) hanno regalato all’Italia il pass per ladellastile libero femminile ai Campionati2024 diin vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. Il quartetto azzurro ha stampato ilassoluto delle batterie in 3:29.86, avvicinandosi a quattro decimi dal record nazionale.sessione pomeridiana andrà in scena l’atto conclusivo con in palio le medaglie e a questo punto il team italiano proverà ad inseguire la zona podio, anche se alcune delle altre formazioni qualificate effettueranno degli innesti importanti e alzeranno l’asticella rispetto al mattino. A livello prestazionale. l’obiettivo delle nostre portacolori potrebbe essere quello di ritoccare il primato italiano deidi Doha 2014.