Non è vero che Conte è contento | Ecco che succede quando perde

Non èchento:che">Il tecnico azzurro ha evidenziato i progressi della squadra dopo la sconfitta con la Lazio.Antonioha voluto difendere il suo Napoli dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico pugliese ha mantenuto la sua visione ottimista: “La strada è quella giusta”, parole che hanno portato un sospiro di sollievo nell’ambiente azzurro.Tuttavia, come sottolinea il quotidiano napoletano, “il rischio è quello di aver offerto alla squadra un alibi, come se la sconfitta con la Lazio fosse solo colpa di un episodio”. La realtà è diversa, in particolare sul gol subito: “Il gol di Isaksen, costruito tra le belle statuine azzurre, è figlio di un atteggiamento sventato, leggero dei singoli molto più che di una falla tattica”.