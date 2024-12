Game-experience.it - Nintendo Switch 2, il trailer di un accessorio ha mostrato la prima immagine della console?

Ogni giorno che passa vede crescere l’attesa dei fan per2, nuovaGrande N che potrebbe essere stata involontariamente rivelata in unSatisfye, azienda nota per i suoi accessori per.Difatti addentrandoci nel dettaglio, il video in questione, prontamente rimosso dalla società, mostrava unchiamato Zengrip 2, ma la community di videogiocatori ha immediatamente notato che alcuni fotogrammi sfocati potrebbero averdi fatto il designnuova.Le immagini, catturate e subito condivise in rete dagli utenti, hanno messo in evidenza un design che ricorda molto l’attuale, con alcune differenze al design che riguardano principiante dei Joy-Con più arrotondati e, apparentemente, uno schermo leggermente più grande.