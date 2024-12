Liberoquotidiano.it - Monti: "Da 2017 pil Adsp Sicilia occidentale cresciuto di 45 volte"

Palermo, 10 dic. (Adnkronos) - "Ieri ho visto la conferenza stampa che feci nel novembrequando si tenne la prima edizione di 'Noi, il Mediterraneo' e devo dire che quelle slide, che all'epoca rappresentavano dei render di come sarebbe stato il porto di Palermo, mi hanno reso molto soddisfatto perché la maggior parte di quelle cose sono state realizzate. Penso che il consuntivo sia molto molto positivo: abbiamo lavorato tanto e abbiamo lavorato bene e, al netto della costruzione delle infrastrutture e della riqualificazione del porto, penso che il risultato più importante che abbiamo ottenuto è un traffico che ècostantemente a doppia cifra e il prodotto interno lordo del nostro scalo che si è incrementato di 45rispetto a quello del: numeri che per me erano davvero inaspettati.