Tarantinitime.it - Minacce alla sorella, 50enne arrestato per stalking

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoHa minacciato lae ha tentato di sfondare la porta di casa. E’ così finito in manette untarantino, già denunciato per atti persecutori.I fatti, come riportato da TarantoToday sono avvenuti ieri sera intorno alle 21.00 al quartiere Paolo VI. L’uomo in stato di alterazione, è stato beccato dai poliziotti sul pianerottolo mentre prendeva a calci il portone con l’intento di sfondarlo., su disposizione del pm di turno è stato condotto in carcere.L'articoloperproviene da Tarantini Time Quotidiano.