Lanazione.it - Maratona in Consiglio per approvare il bilancio. Previste quattro sedute

Ilcomunale si riuniràvolte: giovedì 12, venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 (con eventuale prosecuzione notturna) a partire dalle 5 per discutere eildi previsione 2025-2027. Si parte – secondo il cronoprogramma – con l’approvazione del Documento unico di programmazione per poi proseguire con la revisione del regolamento delle entrate a seguito della modifica dello statuto dei diritti del contribuente e dei provvedimenti di attuazione della riforma del sistema fiscale. Poi si passa all’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati. Segue l’approvazione deldi previsione per l’esercizio finanziario 2025 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi – (provvedimenti).