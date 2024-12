News.robadadonne.it - Louis di Cambdrige, il dolce messaggio “segreto” per i nonni materni

Durante il recente concerto di Natale Together at Christmas, cui ha partecipato tutta la famiglia dei principi di Galles, il terzogenito di William e Kate Middleton,, ha lasciato un bellissimoaiCarole e Michael Middleton. Sull'"Albero della gentilezza" fuori dall'Abbazia di Westminster, infatti, il bambino, sei anni, ha appeso un biglietto il cui contenuto è stato rivelato dalle telecamere presenti all'evento: "Grazie alla nonna e al nonno perché hanno giocato con me", le parole scritte dal principino nel biglietto. Anche George e Charlotte hanno appeso il loro all'albero, ma questa volta i loro messaggi sono rimasti "top secret".