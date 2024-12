Dilei.it - ll mio fidanzato mi ha invitata a pranzo dai suoi per Natale ma io li detesto, come faccio?

Se è vero che non possiamo piacere a tutti, è vero anche il contrario: non possiamo farci piacere tutti. Questo non sarebbe un problema, se non fosse che chi non ci piace sono i genitori del nostro partner. I motivi possono essere molti: sono supponenti, freddi, scortesi oppure esagerati, grossolani, sopra le righe. Eppure può capitare di essere costrette a trovarci faccia a faccia con loro, proprio in questi giorni festivi. E il nostroè entusiasta di questo meeting natalizio.Cosa fare per affrontare l’invito dai “suoceri”Partiamo dal presupposto che la cosa che più conta per noi è la nostra relazione. Vale la pena di rischiare lo scontro proprio sotto, rifiutando l’invito e ferendo il partner in ciò che ha di più caro, ovvero igenitori? Forse no.Considerare il suo punto di vistaQuesta proposta così “ufficiale” non sembra essere una formalità, ma un segno della sua intenzione di includerci nella sua famiglia.