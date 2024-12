Oasport.it - LIVE Conegliano-Maritza Plovdiv 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia il secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASET20.55 Tutto pronto per il via delset.20.54 Un buonnon è bastato per limitare lo strapotere di, che con il punteggio di 25-18 si è imposta nel primo set. Nessuna fatica apparsa per la Imoco, trainata dagli attacchi di Isabelle Haak – autrice di 8 punti nel parziale d’apertura. Alle bulgare è mancato un po’ di cinismo e di killer instinct per rimanere a stretto giro con le venete.25-18 Terzo attacco punto per Chirichella, la Imoco conquista il primo set.1-0!24-18 Pallonetto vincente di Dudova, sorpresadalla finezza della 18enne bulgara.24-17 Non trova il campo Haak con l’attacco dalla seconda linea.24-16 Largo l’attacco di Dudova, otto set point.23-16 A segno Chirichella con la fast.