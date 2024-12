Oasport.it - LIVE Civitanova-Foolad Sirjan Iranian, Mondiale per club volley in DIRETTA: subito un match da vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale delvalido per la prima giornata del gruppo A delperditra. La Sabiazinho Arena di Uberlandia (Brasile) è pronta ad ospitare la massima competizione internazionale per, manifestazione in cui le squadre italiane partono con i favori del pronostico.Marchigiani che si presentano in Sudamerica reduci da tre vittorie consecutive tra Superlega e Challenge Cup. Terzi in classifica alle spalle di Perugia e Trentino, gli uomini di Giampaolo Medei cercheranno di partire nel modo migliore evitando sorprese. Principali bocche da fuoco il canadese Eric Loeppky ed il bulgaro Alexandar Nikolov, con Mattia Bottolo prontissimo a fornire il suo contributo.