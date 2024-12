LIVE Bayer Leverkusen-Inter Primavera | cronaca e risultato in diretta

Leggi su Inter-news.it

L’alle ore 14 scende in campo per giocare la partita contro il. Segui l’evento di UEFA Youth Leaguecon latestuale a cura di-News.it.(ore 14) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP13.40 Mancano quasi venti minuti al calcio d’inizio della gara tra. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori., LE FORMAZIONI UFFICIALI: 1 Schlich, 2 Raterink, 4 Pohl, 5 Natali, 6 Buono, 10 Alajbegovic, 11 Mensah, 15 Ndi, 16 Szép, 21 Kister, 30 Owen.A disposizione: 12 Schrief, 35 Petrenko, 3 Gernhardt, 14 Ferati, 19 Elchie, 20 Hawighorst, 24 Domnic, 27 Djedovic, 28 Berghoff.Allenatore: Sergi Runge Coral: 1 Taho, 2 Della Mora, 3 Motta, 4 Zanchetta, 5 Kangasniemi, 6 Maye, 7 Venturini, 8 Topalovic, 9 Lavelli, 10 Quieto, 11 Zouin.