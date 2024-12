Lettera43.it - Le mire di Gentiloni sul Quirinale, Bettini con Bocchino e altre pillole

Leggi su Lettera43.it

È tornato er saponetta: Paolo, ex commissario europeo, ha subito acchiappato un posto da co-presidente della task force Onu sul debito. «Bel colpo», hanno detto a Palazzo Chigi i centristi, mentre la parte destra del governo sente puzza di bruciato: sì, perché, poliglotta, «piace tanto ai poteri forti», ha sponde infinite in Vaticano, «bazzica gli uffici dell’Unione europea come nessun altro». E nonostante l’apparenza, il “conte PaoloSilveri dei nobili di Filottrano, Cingoli, Macerata e Tolentino” (questa la sua origine familiare) è un tipo ambizioso: nei suoi sogni notturni, raccontano gli amici di vecchia data, c’è il. Un suo “collega” di tanti anni fa, quandoera assessore capitolino con Francesco Rutelli sindaco, lo dipinge così: «Comparsate in televisione, mai una parola contro qualcuno, modi garbati e ciuffo giovanile: non manca nulla per piacere alle vecchie signore».