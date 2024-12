Anteprima24.it - Le altre di C, a Trapani nuovo ribaltone vicino: Capuano pronto a sostituire Aronica

Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente Antonini, patron del, sta per mettere in atto il secondodel campionato esonerando mister, reo di non essere stato in grado di lottare per la serie B dopo la separazione da mister Torrisi avvenuta il 2 settembre.L’ex tecnico della Primavera paga un misero bottino di 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte che hanno fatto precipitare ila -13 dalla vetta. Le parole rassicuranti pronunciate dal presidente Antonini riferite addopo l’ultimo ko casalingo contro il Benevento (“Non è in discussione ma avrei fatto cambi diversi“), non lasciavano presagire uno scenario simile. A mente fredda, tuttavia, il patron dei siciliani ha forse valutato che era necessario un vero e proprio elettroshock per rimettere in in carreggiata il, costruito in estate per puntare senza mezzi termini alla promozione diretta.