Amica.it - La protagonista di "Black Doves" Keira Knightley, rivela che da piccola avrebbe voluto interpretare il Michael Corleone di Al Pacino

È una star bambina, nel senso che ha iniziato a recitare – e ad avere successo – fin da. Ma invece di sognare ruoli da principessa, avventuriera o astronauta,aveva in mente un personaggio ben preciso:. Il mafioso interpretato da Alnella saga di Il Padrino. Ora, finalmente, quel sogno è diventato realtà. Perché secondo lei, Helen Webb, ladella serie più vista al mondo su Netflix in questo momento, la spy thriller, assomiglia molto a. Nel senso che è un grandissimo e bellissimo ruolo. Che, per una volta, non è andato a un uomo.Di cosa parla “è una bellissima serie, dal ritmo incalzante e dalle svolte di trama non scontate.