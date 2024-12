Ilrestodelcarlino.it - La giovane Lube debutta al Mondiale per Club 2024 in Brasile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laal gran ballo con le migliori del mondo. Alle 17.30, diretta su Dazn oltre che VolleyballTV, Civitanova comincia ilper, competizione che quest’anno si tiene alla Sabiazinho Arena Tancredo Neves, impianto da 8mila posti a Uberlandia, in. Untornato prestigioso perché è vero che mancano i bi-campioni di Perugia e i vice campioni d’Europa dello Jastrzebski, ma è altrettanto vero che tra le 8 squadre vi è chi ha trionfato nei vari continenti. Non a caso laesordisce con gli iraniani del Foolad Sirjan che hanno vinto l’ultima Champions asiatica (avevano in squadra l’attuale biancorosso Poriya e vantano come stella l’ex centrale piacentino Mousavi). A completare il gruppo vi sono i padroni di casa del Praia e i campioni d’Africa, gli egiziani del Al Ahly.