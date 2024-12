Ilprimatonazionale.it - “Influencer con la fascia tricolore”: da CasaPound a Fedez tutti si accorgono del fallimento Sala

Roma, 10 dic – Anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno, così perfino a uno comecapita qualche volta di beccarci. Il rapper ha recentemente attaccato il sindaco di Milano Beppe, definendolo un “con la” e descrivendo la disastrata situazione del capoluogo meneghino in questo modo: “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore”.contro il sindaco di MilanoDeve davvero piovere sul bagnato perse anche un’icona progressista comelo critica apertamente, mettendo in luce la gestione fallimentare della città da parte del primo. I disordini in stile banlieue a Corvetto hanno infatti scoperchiato una volta di più il degrado a cui è stata ridotta Milano. Le dichiarazioni dinon sono certo passate inosservate e sono state riprese, con uno striscione, anche da