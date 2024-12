Davidemaggio.it - Il Conte di Montecristo arriva prima su Canale 5

Leggi su Davidemaggio.it

Tra i prodotti di punta delle strenne natalizie di5 spicca laTV de Ildi, nuova trasposizione del romanzo di Alexandre Dumas, che da 180 anni non smette di appassionare e avvincere, tra adattamenti cinematografici, televisivi, teatrali, fumetti e manga. In onda il promo che recita “inassoluta prossimamente”, DavideMaggio.it anticipa in antequando andrà in onda.Il film diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, con protagonista Pierre Niney, già premiato con un César come miglior attore per il biopic Yves Saint Laurent, è previsto inserata su5 venerdì 27 dicembre (su Rai 1 ci sarà il film Aladdin). Nel cast, di particolare rilievo la partecipazione di Pier Francesco Favino, chiamato ad interpretare l’abate Faria, prete, letterato, poliglotta, dedito alle scienze, arrestato e rinchiuso nel Castello d’If.