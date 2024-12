Top-games.it - I migliori cosplay di Velma di Scooby Doo

Leggi su Top-games.it

Doo, Where are you?Ovviamente chi di voi non trascorreva i pomeriggi o le mattine presto, prima di andare a scuola, guardando le disavventure degli investigatori del paranormale più genuini e divertenti della storia dei cartoni animati?Il capolavoro dei fratelli Hannah & Barbera riusciva a rendere divertenti e spensieratianche quei classici mostri e miti dei racconti dell’orrore che altrimenti avrebbero dato qualche brutto sogno a noi poveri (allora, almeno) bambini. I ragazzi della “Mistery Machine” sembravano un gruppo di ragazzi scapestrati che si erano inventati questo lavoro prima come passatempo e poi è diventato un vero e proprio lavoro!Ovviamente crescendo si inizia anche a fantasticare sulle protagoniste femminili dei nostri cartoni animati preferiti. Voi preferivate l’intraprendente e bella Daphne o la secchiona e bassottina?Ovviamente tutti avremmo detto Daphne, per come Hannah & Barbera ce le presentavano.