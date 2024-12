Lanazione.it - I 50 membri delle commissioni per l'organizzazione del Palio dei Rioni

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Dopo il Bando per il Magistrato e in attesa di quello per il Drappo, entrano in scena i 50per l’deldeiin programma il 15 giugno 2025. In attesa della nomina del Magistrato per l’edizione 2025 deldeiCittà di Castiglion Fiorentino, per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 dicembre, questo è il link: https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/notizie/3157837/prossimo-1-dicembre-sara-possibile-presentare, ecco i nomi dei componentidell’EnteCittà di Castiglion Fiorentino. La Commissione Superiore è composta da Mario Agnelli, Michele Falomi, Gloria Castellucci, Lucia Casagni, Mario Paglicci Reattelli, Paolo Brandi, Stella Frappi, Marcello Orlandesi, Paolo Faralli, Andrea Paglicci Reattelli e Giuseppe De Stefano.