Ha già parlato con lui gli ha strappato il sì | Antonio Conte frega Motta scippo alla Juve | Guarda

Un k.o. inatteso contro la Lazio, il secondo in settimana dopo quello in Coppa Italia, ha significato salutare la vetta della classifica e portarsi in seconda posizione. Il Napoli continua a inseguire lo Scudetto, ma si sveglia dai suoi sogni dopo una settimana da dimenticare. Dietro c'è bisogno di puntellare la difesa, comeha chiestosocietà. Il tecnico pugliese vuole certi profili di esperienza, che già conoscano la Serie A e per questo è tornato a farsi forte il nome di Danilo, accostato ai partenopei visto lo scarso minutaggio che sta avendo a Torino nonostante i due infortuni fino a fine stagione di Bremer e Cabal. DFrancia, secondo FootMercato,e il capitano dellantus, ex Real e City, avrebbero avuto già un contatto telefonico e l'allenatore avrebbe incassato il sì del giocatore per l'estate, quando arriverebbe a parametro zero.