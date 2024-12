Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, il triangolo amoroso tra Tommaso, Mariavittoria e Alfonso | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Al, è in corso un nuovotra. Cosa sta succedendo?, la confessione diNella casa delè tempo di confronti tra. Durante l’ultima settimanaha confessato adi essersi innamorato di lei, ma poco dopo scopre che tra lei eè nata una simpatia. «In questo momento ho scelto me stesso, è giusto provare dei sentimenti, ma è sempre importante mettersi al primo posto, ma il sentimento l’ho messo in secondo piano. Mi sto ritrovando un pochino» dice.Poi è la volta diche precisa: «avevo paura di farlo stare male, non sono innamorata di» – e poi confessa su– «la sua presenza ha influito perché stare 10 giorni in tugurio e creare un tipo di rapporto mi ha messo in confusione».