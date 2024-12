Oasport.it - Golf, il DP World Tour rimane in Sudafrica con l’Alfred Dunhill Championship. Presenti Pavan e Laporta

Nuova paginana per il DP. Alle porte, dal 12 al 15 dicembre, c’è, torneo che si disputerà al Leopard Creek Country Club di Malelane e che vedrà un montepremi di 1,5 milioni di euro e 3.000 punti Race to Dubai in palio. Ha scelto di non presenziare, per ora, il fresco vincitore del NedbankChallenge a Suncity Johannes Veerman, 32enne statunitense., invece, alcuni nomi di primo piano come i francesi Julien Guerrier, Romain Langasque e il giovanissimo Martin Couvra, gli spagnoli Joel Moscatel, Manuel Elvira e Alvaro Quiros e i britannici Laurie Canter, Matthew Southgate, Eddie Pepperell e Andy Sullivan.Gli ultimi 3 vincitori sono tuttini: Louis Oosthuizen, Ockie Strydom e Christiaan Bezuidenhout. L’ultimo non africano a vincere il torneo fu invece Pablo Larrazabal nel 2020.