Franco Causio | il barone

La carriera dida Lecce, nato il primo febbraio 1949. Da ragazzo fa anche il garzone di bottega da un barbiere. Inizia nelle Giovanili della squadra della propria città già nel 1963 e nella stagione 1964 – 65 gioca, ancora per i salentini, le prime partite in “C”. Le disputa perché la prima squadra non riceve stipendi da mesi e così in campo vengono mandati gli allievi.può conoscere un tecnico che gli fa da maestro, Attilio Adamo.Casualmente, una delle partite in cui è impiegato è contro la Sambenedettese, dove l’anno dopo, ancora in terza categoria,andrà a militare, perché, per intanto, l’allenatore della squadra marchigiana, Alberto Eliani, ne viene colpito osservandolo da avversario, e lo richiede. Viene notato dagli osservatori del Torino e della Juve.