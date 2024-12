Ilgiorno.it - Esposto giudiziario e lettera a Santa Lucia. Flash-smog a Brescia

davanti alla centralina Arpa del Broletto, con tanto di letterina ae nuovoall’autorità giudiziaria. L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato Basta Veleni di, che chiede che le autorità giudiziarie verifichino eventuali responsabilità nella mancata adozione di misure che potrebbero permettere di abbatter le concentrazioni di polveri sottili in atmosfera. "L’iniziativa – spiega Maurizioni – vuole denunciare l’alto livello d’inquinamento atmosferico che in questi giorni si è ulteriormente aggravato in tutta l’area dell’agglomerato urbano di, con la città e parte del suo hinterland nuovamente in infrazione, avendo superato già a novembre la soglia di allarme prevista dopo 35 giorni di presenza nell’aria delle micidiali Pm10, così come stabilito dall’Unione Europea".