Esplosione a Calenzano la moglie dell’uomo ustionato | Fiducia nei medici

Pisa, 10 dicembre 2024 – “Siamo nelle mani dei”. LaIlenia è arrivata in ospedale, poco dopo il trasferimento del marito, restando poi nel reparto con lui per tutto il tempo. “Mi fido ciecamente dei sanitari”, dice con poche parole. Il 51enne, di Collesalvetti, è una delle persone rimaste ferite nel disastro di(ci sono morti e dispersi): è stato condotto nel Centro ustioni di Cisanello, a Pisa, un riferimento a livello italiano. Dopo essere passato dal Pronto soccorso. L’avvenuta al deposito Eni lo ha colpito alle gambe, soprattutto, ha infatti bruciature di terzo grado, è molto grave (prognosi riservata) ed è sedato, come accade per tutti questi pazienti, ricoverato nella Rianimazione di una struttura di eccellenza a livello nazionale. È stato trasportato con Pegaso nella piazzola dell’elisoccorso del policlinico e da lì al Ps grazie all’ambulanza della Misericordia di Pisa.