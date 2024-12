Tuttivip.it - “Escono anche loro”. Fuori dal Grande Fratello e Natale a casa: mancheranno agli altri inquilini

Iltorna lunedì 16 dicembre con una nuova puntata in diretta su Canale 5, caratterizzata da un’altra eliminazione definitiva dal reality show. Dopo l’uscita di Federica Petagna nella puntata precedente, gli spettatori si preparano a scegliere chi tra Shaila Gatta, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Stefano Tediosi e il gruppo delle Non è la Rai dovrà abbandonare per sempre la. Il televoto permetterà al pubblico di esprimere chi salvare, con il concorrente meno votato che sarà escluso dal gioco.Secondo un sondaggio condotto su Forum Free, al quale hanno partecipato 833 utenti alle 8:15 del 10 dicembre, Helena Prestes risulta al momento la concorrente più amata dal pubblico, consolidando la sua posizione come una delle figure più forti di questa edizione.