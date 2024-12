Drammatico incidente lungo la Casilina | un morto ed una donna gravemente ferita nel frontale tra due auto

Leggi su Dayitalianews.com

Unscontrosi è verificato questa mattinala strada regionale, al chilometro 107, nel territorio di Ceprano. Il bilancio è di une un ferito grave.La dinamica dell’Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta e una Renault Megane si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato fatale per il conducente della Renault Megane, S.G., 53 anni, residente a Frosinone e operaio diretto al lavoro. La vittima è deceduta sul colpo.La conducente della Ford Fiesta è rimastaed è stata trasd’urgenza all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.Interventi sul postoSul luogo dell’sono intervenuti:I Carabinieri di Pontecorvo, per eseguire i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro;I Vigili del Fuoco di Frosinone, per estrarre i conducenti dalle lamiere;Diversi mezzi dell’ARES 118, che hanno prestato i primi soccorsi.