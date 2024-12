Thesocialpost.it - Delitto Matteuzzi, radiata dall’albo la psicologa che fece un tiktok difendendo il killer: “Non aveva indole violenta”

Negli ultimi tempi,è al centro dell’attenzione per i suoi contenuti virali, ma non sempre in senso positivo. Recentemente, un caso ha sollevato una profonda indignazione: unaha pubblicato su questa piattaforma video controversi relativi a un caso di femminicidio. Nei video, la professionista esprimeva opinioni che molti hanno considerato una difesa dell’assassino, scatenando un’ondata di critiche immediate.La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, generando discussioni infuocate non solo tra gli utenti di, ma anche sui maggiori social media. I video hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni, portando l’autrice a giustificarsi pubblicamente di fronte all’enorme pressione mediatica. Tuttavia, il danno alla sua reputazione era ormai evidente; le sue parole erano considerate al di fuori dell’ambito etico e professionale atteso da un esperto del settore.