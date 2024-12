Biccy.it - Cosa avrebbe fatto Yulia all’ex fidanzato Simone: le parole di lui

Leggi su Biccy.it

Bruschi è uscita dalla Casa del Grande Fratello in accordo con la produzione per preparare la propria difesa davanti alla denuncia penale che le hail suo exCosta, che l’ha accusata di violenza. Prima di aprire la porta rossa e andarsene la gieffina ha dichiarato di essere innocente, ma la versione di lui è ben diversa.deciderà il giudice?: ledi lui a FanPage“Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30 .si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava. Le ho consigliato di raccontare la verità così nonavuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita. Quando l’ho seguita,ha cominciato a inveire contro la mia famiglia.