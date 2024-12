Anteprima24.it - Casertana col morale alto: sabato al Pinto ci sarà il Trapani di Capuano

Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver vinto la prima partita in trasferta, lasi gode ma non riposa: la vittoria di Crotone, fatta di nervi e di riscatto, serve ai falchetti per smuovere la classifica, soprattutto dopo la vittoria schiacciante del Potenza che ha vinto contro il Latina e del Messina che ha perso contro il Foggia. Per buona cronaca, la, ha pareggiato fuori casa contro il Foggia, ed ha pareggiato in casa contro il Potenza.Nell’attesa dell’apertura del mercato di gennaio, laraccoglie con una meritata vittoria dopo tanti pareggi e dopo tanto buon gioco, in cui squadre ben più blasonate hanno avuto difficoltà al. La vittoria che è arrivata a Crotone non è stata per merito di nessun attaccante: Iuliano e Satriano sono rimasti in panchina, mentre Asencio era assente per infortunio.