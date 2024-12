Quotidiano.net - Borsa: Europa debole in attesa di inflazione Usa e Bce

Le Borse europee proseguono deboli indei dati sull'americana di domani e della riunione della Bce di giovedì mentre tra gli investitori prevale la cautela sulle misure di sostegno promesse dalla Cina, indi maggiori dettagli. Parigi cede lo 0,6, Londra lo 0,5%, Milano lo 0,2% e Francoforte lo 0,1% mentre anche a New York i future sono deboli. Poco mossi i titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund a 108 punti base e i rendimenti ancorati attorno al 3,2%. Sul listino milanese si mettono in mostra Banco Bpm (+0,9%) e Mps (+0,8%) con il mercato che lavora sui possibili scenari legati all'offensiva di Unicredit (-0,03%) sul Banco, al ruolo dell'Agricole e alle ricadute su Anima (+0,9%), che si allontana senpre più dal prezzo di 6,2 euro offerto dal Banco e per la quale si ipotizza anche, in caso di successo dell'Ops di Unicredit, il passaggio sotto le insegne di Siena.