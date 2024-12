Bologna la storia del ristorante giapponese rovinato con un video su Instagram | Era un tonno da buttare

Leggi su Open.online

Può undi un minuto mettere a rischio la reputazione di une far crollare i clienti in due settimane? Grazie al mondo dei social tutto è possibile e, in questo caso, a pagare le conseguenze è stato il localeYoshi di, in via Emilia Levante. La vetta su Tripadvisor per il sushi in città e la menzione del Gambero Rosso non sono bastate: dal 24 novembre la clientela è diminuita fino al 40%. E tutto per unsuche ritrae parte dello staff mentre pulisce unnel cortile esterno: «Era da», si difende uno dei responsabili su Repubblica. L’episodioA rilanciare ilè la paginaWelcometoBolognina che accompagna le immagini scrivendo in modo ironico «Street food» per rimarcare l’insolita presenza del pesce sull’asfalto.